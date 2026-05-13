Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Umfangreiche Durchsuchungen - Polizei stellt knapp 1.700 Cannabis-Pflanzen sicher

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Viersen (ots)

Am Dienstag führte die Polizei umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen im Kreis Viersen sowie in Jüchen, Wegberg, Köln, Mönchengladbach, Iserlohn und Aachen durch. Dabei konnten knapp 1.700 Cannabis-Pflanzen sichergestellt und insgesamt sechs Tatverdächtige festgenommen werden. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Brand in einer Lagerhalle in Waldniel im Januar 2025. Während der Löscharbeiten waren dort bereits mehr als 800 Cannabis-Pflanzen entdeckt worden. Im Anschluss leitete die Polizei intensive Ermittlungen ein, durch die sich der Verdacht gegen zunächst fünf Tatverdächtige erhärtete. Das Amtsgericht Mönchengladbach erließ daraufhin Durchsuchungsbeschlüsse für fünf Wohn- und Geschäftsräume, die am Dienstag vollstreckt wurden. Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf weitere Objekte, sodass die Maßnahmen auf insgesamt zehn Objekte ausgeweitet wurden. Insgesamt wurden sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Zwei Tatverdächtige sollen im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgeführt werden. Den größten Fund machten die Einsatzkräfte in einem Objekt in Jüchen. Dort stellte die Polizei nahezu 1.700 Cannabis-Pflanzen sicher. Der Leiter der Ermittlungen, Erster Kriminalhauptkommissar Mark Borsch, zeigte sich zufrieden mit dem Einsatzverlauf: "Allen Ermittlerinnen und Ermittlern sowie den Einsatzkräften der Kreispolizeibehörde Viersen und den beteiligten Partnerbehörden danke ich für das gute Gelingen des Einsatzes." /jk (337)

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