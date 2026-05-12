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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Imbiss - Haben Sie etwas beobachtet?

Brüggen-Bracht (ots)

Zwischen dem 04. und dem 11. Mai kam es zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Kaldenkirchener Straße in Bracht. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich durch das Aufhebeln einer Tür Zugang zum Inneren. Laut aktuellem Stand wurde Bargeld aus Spiel-Automaten gestohlen. Haben Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (335)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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