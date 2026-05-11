Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pfefferspray im Linienbus versprüht - Kripo sucht weitere Zeuginnen und Zeugen

Viersen (ots)

Am vergangenen Freitag kam es gegen 18.00 Uhr in einem Linienbus zunächst zu einem verbalen, dann zu einem handgreiflichen Streit unter Jugendlichen. Im Verlauf wurde im Bus von einer bisher unbekannten Person Pfefferspray versprüht. Dabei wurde eine 33-jährige Viersenerin, ihre dreijährige und ihre achtjährige Tochter verletzt. Hinzugerufene Einsatzkräfte stellten alle Personalien fest. Das Kriminalkommissariat 5 in Dülken ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte über die 02162/377-0 /wg (332)

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