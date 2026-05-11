POL-VIE: Pkw in Flammen - Hinweise gesucht

Willich (ots) - Am Sonntag, 10. Mai, kam es um 19:50 Uhr zu einem Raub in der Straße "Hardt" in Willich. Ein Ehepaar befand sich auf seiner Grundstückseinfahrt, als es von zwei unbekannten Männern angegriffen wurde. Einer der Unbekannten schlug den Mann, sodass dieser zu Boden ging. Dabei entwendete er ihm die Armbanduhr. Der andere Mann würgte die Frau, bis sie ihm ihre Armbanduhr gab. Ein dritter Täter saß ...

mehr