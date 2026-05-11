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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pkw in Flammen - Hinweise gesucht

Nettetal (ots)

Am 10.05.2026 gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Brand auf der Christian-Rötzel-Allee in Nettetal. Dort befand sich am Fahrbahnrand abgestellt ein Pkw, der aktuell noch aus unbekannter Ursache in Brand geriet. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Bei Hinweisen zu dem Brand melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (329)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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