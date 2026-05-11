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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizei sucht Hinweise zu einem Exhibitionisten

Tönisvorst (ots)

Am 09.05.2026 gegen 09:10 Uhr entblößte sich ein unbekannter Mann vor einer 19-jährigen Spaziergängerin in Tönisvorst auf der Straße "Am Düngelshof". Die 19-Jährige war mit ihrem Hund spazieren, als sie eine unbekannte männliche Person überholte und vor ihr in ein Gebüsch verschwand, um öffentlich an seinem Glied zu manipulierten. Der Mann hat eine Glatze, ist ca. 35 Jahre alt und 180-185 cm groß. Er trug eine schwarze Adidas Jogginghose und ein weißes Oberteil. Haben Sie Hinweise zu dem Tatverdächtigen? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (328)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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