Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Mann von anderen zusammengeschlagen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr haben mehrere Männer einen 31-Jährigen mit Wohnsitz in Niederkrüchten auf der St. Michael-Straße in Waldniel zusammengeschlagen.

Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie sahen, dass zwei Männer vor einem Discounter auf einen dritten Mann einschlugen. Das Opfer erklärte später, dass die Auseinandersetzung auf dem Bürgersteig der anderen Straßenseite begonnen habe und dass insgesamt vier Männer daran beteiligt gewesen seien, ihn zu verletzen.

Bisher ist nur bekannt, dass die Tatverdächtigen im Alter zwischen 30 und 45 Jahren sein sollen, zumindest zwei von ihnen seien dunkelblond. Das Kriminalkommissariat 3 ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet darum, dass sich weitere Zeuginnen und Zeugen unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /hei (325)

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