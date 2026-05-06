Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schwarzfahrt führt hinter Gitter: Bundespolizei verhaftet 39-Jährige nach Bahnfahrt ohne Ticket

Nürnberg (ots)

Ingolstadt - Eine 39-jährige Slowakin ist am Montagabend (4. Mai) während einer Bahnfahrt beim Schwarzfahren ertappt worden. Da gegen die Frau außerdem ein Haftbefehl bestand, haben Bundespolizisten sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Zug von Regensburg nach Ingolstadt war die 39-Jährige ohne Fahrschein unterwegs. Die Frau wollte sich gegenüber dem Zugpersonal nicht ausweisen, sie gab an, dass ihr Reisepass gestohlen worden wäre. Nach der Ankunft am Ingolstädter Hauptbahnhof übernahm eine Streife der Bundespolizei die Identitätsfeststellung. Die Beamten fanden bei der Frau ihre slowakischen Dokumente. Ein anschließender Abgleich ihrer Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen Treffer: Gegen die 39-Jährige lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft München I wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls vor. Da das Urteil keine Ersatzfreiheitsstrafe vorsah, sondern die sofortige Verbüßung der Reststrafe von acht Monaten erforderte, nahmen die Bundespolizisten die Frau fest. Sie wurde noch am selben Abend in die Justizvollzugsanstalt Aichach überstellt.

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