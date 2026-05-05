Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mann greift Sicherheitsmitarbeiter im Nürnberger Hauptbahnhof an

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Ein 36-Jähriger hat und Montagnachmittag (4. Mai) zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs geschlagen und bespuckt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Ein 36-jähriger Deutscher belästigte am Montag, gegen 17:00 Uhr eine Passantin in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs. Als zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn auf die Situation aufmerksam wurden und ihn darauf ansprachen verhielt er sich äußerst aggressiv.

Einem der Sicherheitsmitarbeiter schlug der Mann mit der flachen Hand ins Gesicht und versuchte anschließend, den 18-Jährigen am Nacken nach unten zu drücken - ohne Erfolg. Dem 30-jährigen Streifenkollegen spuckte der Aggressive ins Gesicht und schlug auch ihn mit der flachen Hand. Die Sicherheitsmitarbeiter brachten den Aggressor zu Boden und hielten ihn bis zum Eintreffen einer Bundespolizeistreife fest.

Der 18-Jährige blieb unverletzt, der 30-Jährige suchte nach dem Vorfall einen Arzt auf. Die Bundespolizeistreife erteilte dem Angreifer einen Platzverweis und hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

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