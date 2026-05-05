Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Schwarzfahrer hat große Menge verschreibungspflichtiger Medikamente dabei
Nürnberg (ots)
Augsburg - Ein 41-Jähriger ist am Sonntag (3. Mai) am Augsburger Hauptbahnhof mit einer großen Menge verschreibungspflichtiger Arzneimittel, aber ohne Rezept dafür festgestellt worden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.
Eine Streife des Bundespolizeireviers Augsburg kontrollierte am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr einen 41-jährigen Polen am Augsburger Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Staatsanwaltschaft Hannover den Mann mittels Haftbefehls suchte. Grund war eine nicht bezahlte Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen. Das Geld konnte er wieder nicht aufbringen. Außerdem fanden die Bundespolizisten dutzende Ampullen verschreibungspflichtiger Arzneimittel bei dem Mann. Ein Rezept konnte er nicht vorlegen. Die Mengen lagen deutlich über der erlaubten Grenze für die Einfuhr. Die Bundespolizei brachte den 41-Jährigen in die Justizvollzugsanstalt Gablingen. Die sichergestellten Ampullen und der Vorgang werden zur weiteren Prüfung an die Polizeiinspektion Augsburg übergeben. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Arzneimittel- beziehungsweise Anti-Doping-Gesetz
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