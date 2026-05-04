Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bier gestohlen: 61-Jähriger muss in Haft

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Ein 61-jähriger Mann hat im Nürnberger Hauptbahnhof fünf Dosen Bier gestohlen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zwei Haftbefehle fest. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am Sonntagabend (3. Mai) nahm ein 61-jähriger ukrainischer Staatsbürger im Lidl im Nürnberger Hauptbahnhof fünf Dosen Bier an sich und bezahlte diese nicht. Die Getränke hatten einen Wert von rund fünf Euro. Nach dem Diebstahl kontrollierte die Bundespolizei den Mann. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zwei Haftbefehle gegen ihn erlassen hatte. Einen wegen eines Hausfriedensbruchs, einen weiteren wegen einer nicht bezahlten Geldbuße. Der Mann hätte die Haft durch Zahlungen abwenden können. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, brachten ihn Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg. Die Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls.

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