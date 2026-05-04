Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: 17-Jährige Radlerin erfasst Schüler in Bahnhofsunterführung
Nürnberg (ots)
Ingolstadt - Eine 17-jährige Radfahrerin hat in der Unterführung des Ingolstädter Hauptbahnhofs einen 11-jährigen Jungen angefahren und schwer verletzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Am Mittwochmorgen (29. April) gegen 8 Uhr war ein 11-jähriger Junge auf dem Schulweg und durchquerte die Unterführung am Hauptbahnhof Ingolstadt. Dort lieferte er sich mit einem Freund ein Wettrennen. Zur selben Zeit fuhr eine 17-jährige Deutsche mit ihrem Fahrrad durch den Tunnel - obwohl das Radfahren dort nicht erlaubt ist. Am Ende der Unterführung erfasste die junge Frau den Schüler mit ihrem Fahrrad. Der Junge stürzte und zog sich einen offenen Bruch des Schien- und Wadenbeins zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum Ingolstadt, wo er noch am selben Tag operiert wurde. Erst am Donnerstagvormittag (30. April) erfuhr die Bundespolizei von dem Unfall, als die Rektorin der Wirtschaftsschule Ingolstadt ihn meldete. Die Mutter des Jungen stellte Strafantrag gegen die 17-Jährige. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung dauern an.
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