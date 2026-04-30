Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten am Pasinger Bahnhof // 43-Jähriger bedrohte Einsatzkräfte

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München (ots)

Am Mittwochabend (29. April) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei einen 43-Jährigen am Bahnhof Pasing kontrolliert. Dem erteilten Platzverweis kam er nicht nach und griff einen Beamten an.

Gegen 19:30 Uhr haben Beamte der Bundespolizei einen 43-jährigen Deutschen am Bahnhof Pasing kontrolliert. Dieser hatte sich zuvor auffällig und aggressiv verhalten. Im Anschluss erteilten ihm die Einsatzkräfte einen Platzverweis, dem der augenscheinlich alkoholisierte Münchner jedoch - trotz mehrmaliger Aufforderung - nicht nachgekommen war. Unvermittelt ging er daraufhin auf einen Beamten zu und versuchte diesen anzugreifen. Der Bundespolizist konnte den Angriff abwehren, woraufhin der 43-Jährige gefesselt wurde. Der Beamte wurde dadurch nicht verletzt. Gegen seine Festnahme leistete der Deutsche erheblichen Widerstand und beleidigte sowie bedrohte die Einsatzkräfte zudem mit dem Tod. Für weitere polizeiliche Maßnahmen nahmen die Bundespolizisten den Mann mit zur Wache in der Denisstraße. Dort widersetzte sich der 43-Jährige fortwährend den Maßnahmen der Beamten. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der Münchner. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete eine Blutentnahme an. Anschließend wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

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