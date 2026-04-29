Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Schlägerei an Supermarktkasse im Nürnberger Hauptbahnhof
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Nach einer Prügelei Dienstagabend (28. April) in einem Discountmarkt im Nürnberger Hauptbahnhof hat die Bundespolizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei Supermarktkunden aufgenommen.
Am Dienstagabend warteten gegen 20:45 Uhr zwei Kundinnen an der Kasse eines Discountmarkts im Nürnberger Hauptbahnhof. Als ein 61-jähriger Deutscher an ihnen vorbeigehen wollte, entwickelte sich ein Wortgefecht, das in eine Schlägerei umschlug. Zunächst schubsten die beiden 50 und 39 Jahre alten Griechinnen den Mann. Dieser schlug daraufhin der 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch sie eine Schwellung erlitt und eine blutende Kratzwunde an der linken Wange davontrug. Daraufhin schlugen beide Frauen mehrfach auf den Mann ein. Ein Mitarbeiter des Marktes alarmierte die Bundespolizei. Mehrere Streifen trafen die drei Beteiligten noch vor Ort an und nahmen sie zur Klärung des Vorfalls mit zur Dienststelle. Alle drei lehnten eine ärztliche Versorgung ab und wollten keinen Strafantrag stellen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung.
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