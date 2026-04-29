Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Tierischer Überraschungsfund
Freilassing (ots)
Eine Feststellung der "anderen Art" tätigten am Mittwoch (29. April 2026), um Mitternacht die am Grenzübergang Saalbrücke eingesetzten Kräfte der Bundespolizeiinspektion Freilassing.
Ein 26-jähriger serbischer Staatsangehöriger wurde als Fahrer eines Kastenwagens einer Grenzkontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurden mehrere Kartons aufgefunden, deren Inhalt auch die Bundespolizisten überraschte: Insgesamt wurden zwölf Meerschweinchen, acht Kartons mit Hummeln sowie drei Kartons mit Spinnmilben, Blattläusen, Raubmilben, Schlupfwespen und Gallmücken vom Fahrzeug genommen.
Nach ersten Einschätzungen vor Ort befanden sich die Tiere in einem ordentlichen Zustand für die Zwecke der Aufbewahrung und den Transport. Der Fahrer konnte allerdings nicht die nach der Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung für die Einfuhr erforderlichen Bescheinigungen vorweisen.
Nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt erfolgte eine Sicherstellung der Tiere durch die Bundespolizei in Amtshilfe. Die Meerschweinchen wurden noch am Morgen dem Tierheim Freilassing übergeben.
Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.
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Die Bundespolizeiinspektion Freilassing gewährleistet die Sicherheit
in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein, Altötting und
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insgesamt 225 Kilometer zuständig. Ferner fallen 72 Bahnhöfe und
Haltepunkte in den Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion
mit einem Personalbestand von knapp 400 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Neben dem Inspektionssitz in Freilassing besteht ein
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