POL-MI: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs
Porta Westfalica (ots)
(SN) Mit einer Anzeige konfrontiert sehen wird sich ein Mazda-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in Porta Westfalica.
Gegen 16.30 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung den Mindener auf dem Parkplatz der Wache in Hausberge, auf den er zuvor geleitet worden war.
Dabei konnte er den Polizisten keinen gültigen Führerschein vorlegen. Auch bemerkten die Gesetzeshüter Verdachtsmomente eines mutmaßlichen Drogenkonsums, sodass man einen Vortest durchführte. Da sich der Verdacht bestätigte, verständigte man einen Arzt, der ihm eine Blutprobe entnahm. Dazu leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen ein.
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