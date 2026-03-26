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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Porta Westfalica (ots)

(SN) Mit einer Anzeige konfrontiert sehen wird sich ein Mazda-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in Porta Westfalica.

Gegen 16.30 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung den Mindener auf dem Parkplatz der Wache in Hausberge, auf den er zuvor geleitet worden war.

Dabei konnte er den Polizisten keinen gültigen Führerschein vorlegen. Auch bemerkten die Gesetzeshüter Verdachtsmomente eines mutmaßlichen Drogenkonsums, sodass man einen Vortest durchführte. Da sich der Verdacht bestätigte, verständigte man einen Arzt, der ihm eine Blutprobe entnahm. Dazu leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren gegen den 41-Jährigen ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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