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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte entwenden mehrere Reifensätze

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben sich in den vergangenen Tagen gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Dankerser Straße verschafft.

Dabei entwendeten die Diebe aus der an der Ecke zur Viktoriastraße gelegenen Garage den Erkenntnissen zufolge drei Sätze von Autoreifen samt zugehöriger Felgen. Die Tat dürfte sich im Zeitraum Mittwoch, 11. März bis Mittwoch, 25. März ereignet haben.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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