Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Gönnheim) - Vollsperrung im Rahmen von Löscharbeiten
BAD DÜRKHEIM (ots)
Wegen eines Brandes in einem Handwerksbetrieb ist die Ludwigstraße in Gönnheim derzeit vollständig gesperrt. Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten im Einsatz. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor und folgen.
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Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
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