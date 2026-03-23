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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Gönnheim) - Vollsperrung im Rahmen von Löscharbeiten

BAD DÜRKHEIM (ots)

Wegen eines Brandes in einem Handwerksbetrieb ist die Ludwigstraße in Gönnheim derzeit vollständig gesperrt. Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten im Einsatz. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor und folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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