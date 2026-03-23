POL-PDNW: (Gönnheim) - Vollsperrung im Rahmen von Löscharbeiten

Grünstadt (ots) - Am gestrigen Sonntag, dem 22.03.2026, kam es gegen 19 Uhr in der Hauptstraße in Grünstadt zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer 79-jährigen Seniorin. Die Frau befand sich zusammen mit ihrem Mann in der Fußgängerzone, als eine bislang unbekannte männliche Person sich ihr von hinten näherte und unvermittelt die Handtasche entriss. Dabei stürzte sie zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Der ...

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