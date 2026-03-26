Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau wird Betrugsopfer von falschem Bankmitarbeiter

Rahden (ots)

(SN) Eine Seniorin aus Rahden ist in der vergangenen Woche Opfer einer Betrugsmasche geworden.

So erhielt die 80-jährige Dame am Donnerstagabend gegen 19 Uhr einen betrügerischen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters ihres angeblichen Bankinstitutes.

Dabei erschlich sich der Betrüger das Vertrauen der Geschädigten und gab vor, dass zur Behebung eines Problems bei der Verwendung ihres Online-Bankings die Nutzung mehrerer Transaktionsnummern notwendig sei. Dem schenkte die Frau Glauben und kam den Anweisungen des Betrügers nach. Im Nachgang stellte sie fest, dass zahlreiche unautorisierte Abbuchungen von ihrem Girokonto stattfanden.

Daraufhin nahm die Seniorin Kontakt zu den Rahdener Bezirksdienstbeamten auf. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei warnt immer wieder vor den unterschiedlichsten Betrugsarten. Primär über Telefonanrufe versuchen die Kriminellen sensible Daten ihrer Opfer zu erlangen. Dazu der Hinweis: Echte Bankmitarbeiter werden Sie niemals zu einer Zahlungsautorisierung bzw. der Übermittlung von vertraulichen Daten per Telefon auffordern. Tun angebliche Bankmitarbeiter dies, handelt es sich immer um Betrug. Betroffene sollten umgehend das Telefonat durch eigenes Auflegen beenden. Kam es bereits zu einer Schädigung, wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110. Außerdem appellieren die Beamten, ältere Angehörigen regelmäßig von den Betrugsmaschen zu berichten und sie zu diesen zu sensibilisieren.

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