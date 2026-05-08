Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Im Überholverbot überholt - bei Unfall leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Donnerstag um kurz nach 17 Uhr ist ein 18-jähriger Motorradfahrer bei einem Überholversuch mit einem Auto zusammengestoßen, gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Der junge Grefrather hatte bereits drei andere Autos auf der Mühlengasse überholt, als er sich anschickte, auch den Wagen eines 36-jährigen Mannes aus Tönisvorst zu überholen. Der wollte gerade nach links in eine Einfahrt abbiegen. Die beiden stießen zusammen, der 18-Jährige musste anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Problem des Motorradfahrers: Er hatte das Schild "Überholverbot" missachtet. Aber auch für den Autofahrer gab es ein böses Erwachen. Denn bei der Überprüfung seines Wagens stellte sich heraus, dass das Auto nicht über den erforderlichen Versicherungsschutz verfügt. Die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt. Das Verkehrskommissariat ermittelt, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. /hei (326)

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