Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Verkehrsunfall zwischen Mofa und Pkw - zwei Leichtverletzte

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 06. Mai 2026 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Menschen auf der Kreuzung Grenzwaldstraße/Ringstraße in Nettetal.

Ein 26-jähriger Mofafahrer befuhr mit seiner 24-jährigen Sozia die vorfahrtsberechtigte Ringstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Grenzwaldstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Autofahrer aus Nettetal. Beide Personen auf dem Mofa wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Nach Angaben eines Zeugen sei der 71-jährige Autofahrer aus Richtung Friedhof in die Kreuzung eingefahren, habe vor der Kreuzung angehalten und sei langsam in die Kreuzung eingefahren. Erst als er sich auf der Kreuzung befunden habe, sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Nach Angaben des Zeugen sei der Mofafahrer sehr schnell unterwegs gewesen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mofa-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Einsatzkräfte stellten zudem das Mofa zwecks technischer Überprüfung sicher. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei weist darauf hin, dass Drogenkonsum im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubte technische Veränderungen beziehungsweise das Tunen von Fahrzeugen erhebliche Gefahren bergen und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können. /rb (324)

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