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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Autofahrer fährt E-Scooter-Fahrer an und flüchtet

Schwalmtal-Amern (ots)

Gegen 17.30 Uhr am Dienstagnachmittag hat in Amern ein unbekannter Autofahrer - oder eine unbekannte Autofahrerin - einen 18-jährigen Niederkrüchtener angefahren, der auf seinem E-Scooter unterwegs war.

Der junge Mann fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Polmansstraße. Aus der Einmündung Viehstiege kam dann ein weißer Pkw, den er als Opel Adam identifizieren konnte, mit Viersener Kennzeichen. Der Wagen hätte warten müssen, weil die Hauptstraße gegenüber der Viehstiege bevorrechtigt ist. Das Auto traf das hintere Rad des E-Scooters, der 18-Jährige stürzte. Er musste mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin geben können. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort eine Straftat ist. Niemand ist fehlerfrei. Eine Unaufmerksamkeit kann bei jedem Menschen vorkommen. Aber wenn sie dann passiert ist, dann stehen Sie bitte dazu. Bleiben Sie an der Unfallstelle, stellen Sie Ihre Personalien zur Verfügung. /hei (322)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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