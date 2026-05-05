Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Vier Wohnwagen aufgebrochen und beschädigt, ein Fernseher gestohlen

Viersen (ots)

Am Freitag, 1. Mai, stellten fünf Wohnwagenbesitzer, deren Gefährte auf einem Platz an der Greefsallee in Viersen stehen, fest, dass ihre Wagen aufgebrochen worden waren. Teilweise wurden Fenster beschädigt, teilweise Schlösser oder auch die Karosserie. Da, wo der oder die Täter in die Wohnwagen gelangten, wurden diese durchwühlt. In einem Wohnwagen entwendeten die Unbekannten einen Fernseher. Der Tatzeitraum steht nicht genau fest, zuletzt war einer der Besitzer in der letzten Aprilwoche an seinem Wohnwagen. Der Zaun, mit dem das Gelände eingefriedet ist, hat an der Seite zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein Loch. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um das Gelände. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (321)

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