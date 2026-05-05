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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Unbekannte stehlen orangefarbenen Dodge RAM

Willich-Neersen (ots)

In der Nacht auf den 2. Mai wurde von der Kleinbruchstraße in Neersen ein Dodge RAM TRX gestohlen. Der Pick-up der Ignition-Edition hat das Kennzeichen KK-OQ 8888 und fällt durch seine editionstypische Lackierung sowie den schwarzfarbigen Schriftzug "WAR" auf der Heckklappe auf. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl möglicherweise beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Hinweise bitte über die Telefonnummer 02162/377-0 melden. /wg (320)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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