Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Unbekannte stehlen orangefarbenen Dodge RAM

Willich-Neersen (ots)

In der Nacht auf den 2. Mai wurde von der Kleinbruchstraße in Neersen ein Dodge RAM TRX gestohlen. Der Pick-up der Ignition-Edition hat das Kennzeichen KK-OQ 8888 und fällt durch seine editionstypische Lackierung sowie den schwarzfarbigen Schriftzug "WAR" auf der Heckklappe auf. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt und fragt: Wer hat den Diebstahl möglicherweise beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Hinweise bitte über die Telefonnummer 02162/377-0 melden. /wg (320)

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