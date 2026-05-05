POL-VIE: Viersen: Tageswohnungseinbrecher erbeuten Geld
Viersen (ots)
Am Montag brachen Unbekannte zwischen 11.30 Uhr und 13.10 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Konrad-Adenauer-Ring in Viersen ein. Sie öffneten die Wohnungstür gewaltsam und erbeuteten nach derzeitigem Stand Bargeld. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken unter der Telefonnummer 02162/377-0. /wg (317)
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