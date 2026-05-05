POL-VIE: Viersen: Tageswohnungseinbrecher erbeuten Geld

Nettetal-Schlibeck (ots) - Eine Motorradfahrerin ist am Freitagabend, 1. Mai, von der Straße Am Schlibecker Berg geflüchtet, nachdem sie einen Mann angefahren hatte. Der 62-jährige Nettetaler wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. An der Cross-Maschine war kein Kennzeichen angebracht. Der Mann hatte die Frau bereits in der Zeit vor dem Unfall über diese ...

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