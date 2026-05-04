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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schlibeck: Motorradfahrerin flüchtet nach Unfall - Hinweise erbeten

Nettetal-Schlibeck (ots)

Eine Motorradfahrerin ist am Freitagabend, 1. Mai, von der Straße Am Schlibecker Berg geflüchtet, nachdem sie einen Mann angefahren hatte. Der 62-jährige Nettetaler wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. An der Cross-Maschine war kein Kennzeichen angebracht. Der Mann hatte die Frau bereits in der Zeit vor dem Unfall über diese Straße und die angrenzenden Feldwege fahren gesehen. Er beschreibt sie folgendermaßen: 20 bis 25 Jahre alt, deutschsprachig, rot/weiße Motorradhose, schwarze Motorradjacke, orangefarbener Rückenprotektor, rot/schwarzer Motorradhelm, schwarz/ orange Motorradstiefel. Hinweise auf die Fahrerin nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (315)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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