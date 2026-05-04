Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Diebstahl in Juweliergeschäft - Täter flüchtet zu Fuß

Nettetal-Breyell (ots)

Am vergangenen Samstag betrat gegen 9:50 Uhr ein unbekannter Mann ein Juweliergeschäft auf der Josefstraße in Breyell. Er zerschlug gewaltsam die Scheibe einer Auslage und versuchte, Schmuck zu stehlen. Als der Inhaber, der zu diesem Zeitpunkt eine Kundin bediente, lautstark auf den Unbekannten zuging, flüchtete dieser zu Fuß in Richtung Lotzstraße. Ob er etwas stehlen konnte, ist noch unklar. Der Mann ist etwa 180 cm groß, hat eine sportliche Figur und trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze Cap. Das Fahrrad, mit dem er zum Geschäft gefahren war, ließ er zurück. Die Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 02162/377-0 um Hinweise auf den Unbekannten. /wg (312)

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