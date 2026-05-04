Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Nettetal: Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen zu Einbrüchen

Viersen/Nettetal (ots)

Viersen/Nettetal: Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen zu Einbrüchen Zwischen dem 30. April und dem 2. Mai brachen Unbekannte in ein Haus in der Straße "Am Kastell" in Breyell ein. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten das Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Am 1. Mai brachen Unbekannte zwischen 18:20 Uhr und 19:30 Uhr in ein Haus auf der "Lange Straße" in Dülken ein. Hier gelangten der oder die Einbrecher gewaltsam durch die Haustür ins Haus und stahlen ersten Feststellungen zufolge elektronische Kleingeräte. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken unter der Telefonnummer 02162/377-0. /wg (314)

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