POL-VIE: Viersen: Homejacking - Einbrecher stehlen Mercedes Viano
Viersen (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte zwischen 23:00 Uhr und 10:00 Uhr in ein Haus an der Gladbacher Straße in Viersen ein. Sie stahlen unter anderem den Schlüssel eines Mercedes Viano aus dem Hausflur, der in einer Parkbucht vor dem Haus stand. Die Einbrecher stahlen den grauen Viano mit VIE-Kennzeichen. Hinweise auf die Einbrecher oder den Verbleib des Fahrzeugs bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 02162 7377-0. /wg (313)
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