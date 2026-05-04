POL-VIE: Viersen: Homejacking - Einbrecher stehlen Mercedes Viano

Kempen (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer haben sich zwei Heranwachsende, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren, von der Unfallstelle an der Söderblomstraße in Kempen entfernt. Beide konnten aber kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung ganz in der Nähe angetroffen werden. Das war am Donnerstag, 30. April, gegen 13 Uhr passiert: Die beiden - eine 19-jährige junge Frau und ein ...

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