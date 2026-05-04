Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall zwischen Autofahrer und E-Scooter-Fahrenden

Kempen (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer haben sich zwei Heranwachsende, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren, von der Unfallstelle an der Söderblomstraße in Kempen entfernt. Beide konnten aber kurz darauf von einer Streifenwagenbesatzung ganz in der Nähe angetroffen werden.

Das war am Donnerstag, 30. April, gegen 13 Uhr passiert: Die beiden - eine 19-jährige junge Frau und ein 18-jähriger junger Mann, beide aus Kempen - waren gemeinsam auf einem E-Scooter auf dem Gehweg an der Söderblomstraße unterwegs. Ein 63-Jähriger aus Kempen war mit dem Auto auf der Söderblomstraße unterwegs. Er kam von der Kerkener Straße und wollte nach links auf den Parkplatz eines Supermarkts an der Stresemannstraße abbiegen.

Und nun kommen die Irrtümer auf beiden Seiten. Der Autofahrer hat die beiden jungen Leute auf dem E-Scooter auf dem Gehweg gesehen, sei aber davon ausgegangen, dass er Vorfahrt habe. Das ist nicht der Fall. Egal, wer auf diesem Gehweg unterwegs ist, hat Vorrang. Allerdings wird nun auch gegen die Fahrerin des E-Scooters ermittelt. Sie hätte dort nicht fahren dürfen, denn ein E-Scooter gehört nicht auf den Gehweg. Und zu zweit auf einem E-Scooter zu fahren, ist auch verboten. Und unabhängig davon, was zu dem Unfall geführt hat, hätte sie sich auch nicht von der Unfallstelle entfernen dürfen. Der Appell der Polizei: Halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Und wenn es doch dazu kommt, dass jemand anderes oder Sie selbst unaufmerksam waren und es zu einem Unfall gekommen ist, dann bleiben Sie dort, stellen Ihre Personalien zur Verfügung und lassen Sie den Unfall gegebenenfalls von der Polizei aufnehmen. /hei (311)

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