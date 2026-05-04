PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Feuer am Gartenzaun

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai ist ein Gartenzaun mit einem Tor in Süchteln durch Feuer beschädigt worden. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und kann nicht ausschließen, dass das Zaunelement vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und von selbst wieder erloschen ist. Der betroffene Gartenzaun grenzt an den Feldweg "An der Bahn". Wer hat in der Zeit vom 1. Mai, 20 Uhr, bis zum 2. Mai, 8 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rheinstraße oder dieses Feldwegs gemacht? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (308)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 16:29

    POL-VIE: Viersen-Dülken: Holzkohlegrill löst Feuer aus

    Viersen-Dülken (ots) - Ein unbeaufsichtigter Holzkohlegrill hat am frühen Abend des 1. Mai einen Brand in Dülken ausgelöst. Gegen 18.20 Uhr hatte ein Anwohner bemerkt, dass ein Grill ein Feuer auf der Terrasse seines Nachbarn an der Ernst-König-Straße ausgelöst hatte. Die Feuerwehr löschte schnell. Allerdings wurde das Mobiliar der Terrasse zerstört, auch die Überdachung der Terrasse eines Nachbarhauses wurde ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 15:37

    POL-VIE: Viersen: Nach Diebstahl in geschlossenem Einkaufscenter - ein Tatverdächtiger gestellt

    Viersen (ots) - In der Nacht zum 1. Mai haben aufmerksame Zeugen gegen 0.50 Uhr festgestellt, dass drei Männer sich in einem Einkaufszentrum an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen befinden und einen Einkaufswagen durch einen Discounter schieben, in den sie Waren einladen. Die Zeugen verständigten die Polizei. Inzwischen verließen die drei Männer mit den Waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren