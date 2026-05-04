Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Feuer am Gartenzaun

Viersen-Süchteln (ots)

In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai ist ein Gartenzaun mit einem Tor in Süchteln durch Feuer beschädigt worden. Das Kriminalkommissariat 1 ermittelt und kann nicht ausschließen, dass das Zaunelement vorsätzlich in Brand gesetzt wurde und von selbst wieder erloschen ist. Der betroffene Gartenzaun grenzt an den Feldweg "An der Bahn". Wer hat in der Zeit vom 1. Mai, 20 Uhr, bis zum 2. Mai, 8 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rheinstraße oder dieses Feldwegs gemacht? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (308)

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