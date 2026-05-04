Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Holzkohlegrill löst Feuer aus

Viersen-Dülken (ots)

Ein unbeaufsichtigter Holzkohlegrill hat am frühen Abend des 1. Mai einen Brand in Dülken ausgelöst. Gegen 18.20 Uhr hatte ein Anwohner bemerkt, dass ein Grill ein Feuer auf der Terrasse seines Nachbarn an der Ernst-König-Straße ausgelöst hatte. Die Feuerwehr löschte schnell. Allerdings wurde das Mobiliar der Terrasse zerstört, auch die Überdachung der Terrasse eines Nachbarhauses wurde beschädigt. Die Polizei bittet: Wenn Sie grillen, lassen Sie den Grill nie aus den Augen, auch nicht während der Aufwärmphase oder nach dem Essen, wenn Sie meinen, die Kohle könne nun keinen Schaden mehr anrichten. /hei (307)

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