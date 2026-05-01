Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260501 Tönisvorst-Vorst: Auto landet nach Kollision mit einem Baum auf der Seite, Fahrer alkoholisiert

Kreis Viersen (ots)

Am Morgen des Maifeiertages ist ein 20-jähriger Kempener mit seinem PKW auf der Straße Schmitzheide mit einem Baum kollidiert und kam mit dem auf der Seite liegenden Fahrzeug im Grünstreifen zum Stillstand. Zuvor hatte er die Straße Stiegerheide aus Richtung St. Tönis kommend in Fahrtrichtung Schmitzheide befahren und kam dann nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest bestätigte den Verdacht. Zum Glück wurde der Mann bei dem Unfall nur leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zunächst sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. /MT (305)

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