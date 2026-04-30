Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst/Kreis Viersen: Bei Flämmarbeiten Hecke in Brand gesetzt - die Polizei bittet um aufmerksamen Umgang mit Feuer

Tönisvorst/Kreis Viersen (ots)

Am Mittwoch gegen 12.30 Uhr musste die Feuerwehr in Tönisvorst ausrücken, weil an der Feldstraße in St. Tönis bei Flämmarbeiten auf einer Terrasse eine Hecke zwischen zwei Grundstücken in Brand geraten war. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die beiden Nachbarn das Feuer bereits löschen können. Dennoch war an einem der Häuser das Dach leicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies ist nicht der erste Einsatz dieser Art in diesem Frühjahr. Da momentan viele für die anstehenden Feierlichkeiten wie Schützenfeste oder auch einfach für die sommerliche Nutzung des Gartens ihre Grundstücke vom Unkraut befreien, nutzt die Polizei die Gelegenheit, um noch einmal auf den sorgsamen Umgang mit Feuer hinzuweisen. Der Graslandfeuerindex, der angibt, wie hoch die Gefahr eines Flächenbrandes aufgrund der Witterungsverhältnisse ist, liegt aktuell in NRW zwischen 3 und 4 von 5. Tönisvorst, wo sich die Messstelle des Deutschen Wetterdiensts für den Kreis Viersen befindet, weist darin für den 30. April und 1. Mai die Stufe 4 "hohe Gefahr" aus. Außer den Flämmarbeiten gibt es natürlich noch viele andere Gelegenheiten, wo ein sorgsamer Umgang mit Feuer Pflicht ist - bei der Feuerschale an der Terrasse zum Vorabend des 1. Mai, bei der Radtour, bei der man vielleicht auf dem Fahrrad raucht und dann die Kippe bitte nicht einfach fallen lässt, oder beim Grillen, wenn der Untergrund eine Wiese und keine gepflasterte Fläche ist. Natürlich sind die Polizei, die Feuerwehren und der Rettungsdienst auch an diesem langen Wochenende rund um die Uhr einsatzbereit, um zu helfen. Das, was Sie selbst tun können, um Einsätze insbesondere in diesem Bereich zu verhindern, sollten Sie aber tun. /hei (303)

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