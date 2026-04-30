PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Mehrere Brandstellen im Wald - die Polizei ermittelt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Donnerstag sind Feuerwehr und Polizei gegen 11.30 Uhr in den Wald in der Nähe des De-Witt-Sees in Hinsbeck gerufen worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte eine Rauchentwicklung bemerkt.

Die Feuerwehr fand drei Brandherde und konnte sie schnell löschen. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um den De-Witt-See und im Bereich südlich der Hinsbecker Straße am 30. April. Wenn Sie einen Hinweis geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren