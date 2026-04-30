POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Mehrere Brandstellen im Wald - die Polizei ermittelt
Nettetal-Hinsbeck (ots)
Am Donnerstag sind Feuerwehr und Polizei gegen 11.30 Uhr in den Wald in der Nähe des De-Witt-Sees in Hinsbeck gerufen worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte eine Rauchentwicklung bemerkt.
Die Feuerwehr fand drei Brandherde und konnte sie schnell löschen. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um den De-Witt-See und im Bereich südlich der Hinsbecker Straße am 30. April. Wenn Sie einen Hinweis geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei
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