Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Mehrere Brandstellen im Wald - die Polizei ermittelt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Donnerstag sind Feuerwehr und Polizei gegen 11.30 Uhr in den Wald in der Nähe des De-Witt-Sees in Hinsbeck gerufen worden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte eine Rauchentwicklung bemerkt.

Die Feuerwehr fand drei Brandherde und konnte sie schnell löschen. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um den De-Witt-See und im Bereich südlich der Hinsbecker Straße am 30. April. Wenn Sie einen Hinweis geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei

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