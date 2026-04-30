Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Unfallflucht. Radfahrerin verletzt - Auto fährt weiter

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am 29. April ereignete sich der Unfall gegen 06.15 Uhr auf der Straße Tomp in Kaldenkirchen. Eine 58-jährige Frau aus Nettetal war mit ihrem Pedelec auf der Straße Tomp in Richtung Bracht, als vermutlich ein kleiner weißer Pkw aus einer Hofeinfahrt auf die Straße gefahren sei. Die 58-Jährige habe stark gebremst und sei in der Folge mit ihrem Rad gestützt. Die Autofahrerin sei ausgestiegen und habe ihr beim Aufstehen geholfen. Anschließend sei sie wieder in ihren Pkw gestiegen und weitergefahren, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Pkw-Fahrerin ist nach Angaben der Radfahrerin etwa 27 Jahre alt, 180cm groß und habe kurze blonde Haare. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise auf den weißen Kleinwagen über die 02162 / 377-0. /wg (302)

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