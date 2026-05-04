Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Nach Diebstahl in geschlossenem Einkaufscenter - ein Tatverdächtiger gestellt

Viersen (ots)

In der Nacht zum 1. Mai haben aufmerksame Zeugen gegen 0.50 Uhr festgestellt, dass drei Männer sich in einem Einkaufszentrum an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Viersen befinden und einen Einkaufswagen durch einen Discounter schieben, in den sie Waren einladen. Die Zeugen verständigten die Polizei. Inzwischen verließen die drei Männer mit den Waren das Zentrum. Als sie die herannahenden Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Einen der Männer konnte ein Streifenteam stellen. Es handelt sich um einen 17-jährigen Viersener. Das Kriminalkommissariat 5 ermittelt und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen. Hat jemand vor 0.50 Uhr die drei Männer beobachtet, kann sie gut beschreiben oder kennt sie sogar? Sind jemandem ein oder zwei dunkel gekleidete flüchtende Männer im Bereich Ernst-Moritz-Arndt-Straße/Seilerwall aufgefallen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. /hei (306)

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