Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Autofahrerin hinterlässt keine Personalien

Tönisvorst-Vorst (ots)

Ein achtjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Zeisigweg/Amselweg in Vorst am Sonntagabend verletzt worden.

Er musste zunächst stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden, konnte am nächsten Morgen bereits leicht verletzt entlassen werden. Gegen 18.30 Uhr war der Junge mit seinem Fahrrad unterwegs und es soll zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Kleinwagen gekommen sein. Die Fahrerin des Kleinwagens brachte den Jungen zu seinen Eltern, erklärte, er sei ihr ins Auto gefahren, habe aber am Auto keinen Schaden verursacht und entfernte sich dann, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Wenn bei einem Unfall jemand verletzt wird, sollten Sie die Polizei rufen. Bei Unfällen, an denen Kinder beteiligt sind, gilt umso mehr: Rufen Sie immer die Polizei, lassen Sie den Unfall aufnehmen. Selbst dann, wenn das Kind sagen sollte, dass es nicht verletzt sei. In diesem Fall ist der Unfallhergang noch unklar.

Die Verpflichtung, nach einem Unfall der anderen beteiligten Person - oder eben den Erziehungsberechtigten - die Personalien zugänglich zu machen, gilt übrigens auch, wenn man den Unfall nicht verursacht hat. Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeuginnen oder Zeugen für den Unfall am Sonntagabend an der Ecke Zeisigweg/Amselweg in Vorst. Wer kann Hinweise auf den Unfallhergang oder die beteiligte Autofahrerin geben? Die Frau wird als etwa 1,70 Meter groß und schlank, zwischen 40 und Mitte 40 beschrieben. Sie hat blonde Haare und trug helle Kleidung. Auf dem Beifahrersitz des schwarzen Kleinwagens saß ein Kind.

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. Auch die Unfallbeteiligte wird gebeten, sich zu melden, um den Verdacht aufzuklären, sie könne sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. /hei (309)

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