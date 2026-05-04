Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall zwischen E-Scooter-Fahrer und Pedelec-Fahrradfahrer - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Viersen (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 30. April, ist es gegen 17.15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem jungen E-Scooter-Fahrer und einem Fahrradfahrer gekommen, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Der E-Scooter-Fahrer sei weitergefahren und habe sich nicht um den Unfall gekümmert. Durch Zeugenaussagen konnte ein 14-Jähriger aus Viersen ermittelt werden, der mutmaßlich der E-Scooter-Fahrer sein soll. Er räumt auch ein, dass er mit seinem E-Scooter zur fraglichen Zeit genau in dem Bereich des Parks hinter dem Kindergarten Robend war, in dem sich auch der Spielplatz an den Herreneichen befindet. Er habe aber keinen Fahrradfahrer gesehen und keinen Unfall verursacht. Zeugen sowie der 76-jährige Pedelec-Fahrer aus Viersen beschreiben das anders. Sie sprechen von einer Kollision.

Neben den bereits vorhandenen Zeugen sucht das Verkehrskommissariat nun weitere Zeuginnen oder Zeugen. Es ist bekannt, dass sich an der Örtlichkeit zum fraglichen Zeitpunkt Jugendliche aufgehalten haben, die auch Hinweise geben könnten. Wenn Sie - oder Ihre Kinder - etwas zur Aufklärung beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0. /hei (310)

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