Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pkw geriet in Brand

Etzbach (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich im Etzbacher Ortsteil Heckenhof ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 65-jähriger Pkw Fahrer, von der Eichenstraße, nach links, in die Rother Straße einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Pkw, der die Rother Straße, aus Richtung Etzbach kommend, befuhr. Dieses Fahrzeug geriet infolge des Zusammenstoßes in Brand. Dessen 28-jähriger Fahrer konnte den Pkw jedoch rechtzeitig verlassen. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die 72-jährige Beifahrerin des einbiegenden Pkw leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das brennende Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr Hamm (Sieg) gelöscht werden. An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Rother Straße war bis ca. 18.00 Uhr voll gesperrt.

