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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Polizei informiert auf Wochenmärkten im Kreisgebiet

Kreis Viersen (ots)

Die Polizei Viersen ist diese Woche auf drei Wochenmärkten im Kreisgebiet präsent und lädt Bürgerinnen und Bürger zum persönlichen Austausch ein. Mitarbeitende der Kriminalprävention und des Opferschutzes stehen gemeinsam mit dem zuständigen Bezirksdienst für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Im Mittelpunkt stehen die Themen "Fahrraddiebstahl" sowie "Diebstahl aus Kraftfahrzeugen". Vor Ort erhalten Interessierte konkrete Tipps, wie sie sich und ihr Eigentum besser schützen können. Darüber hinaus werden Hinweise zur allgemeinen Verhaltensprävention gegeben. Ein Verkehrssicherheitsberater ergänzt das Angebot mi dem Thema "Mit dem Fahrrad/Pedelec sicher unterwegs".

Die Termine im Überblick:

Mittwoch, 06.05.2026, 10-12 Uhr Viersen, Sparkassenvorplatz, Hauptstraße Donnerstag, 07.05.2026, 10-12 Uhr Tönisvorst-St. Tönis, Hochstraße Freitag, 08.05.2026, 10-12 Uhr Kempen, Buttermarkt

Kommen Sie gerne vorbei und nutzen Sie die Gelegenheit, sich direkt bei Ihrer Polizei zu informieren. /rb (316)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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