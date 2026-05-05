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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in KiTa - wer hat etwas beobachtet?

Viersen-Dülken (ots)

Während des langen Wochenendes haben Unbekannte ein Fenster in einer KiTa am Bleichpfad in Dülken eingeworfen und sind in das Gebäude eingedrungen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstag, 30. April, 14.30 Uhr und Montag, 04. Mai, 7 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fehlen mehrere Laptops und Bargeld. Wer hat im Verlauf des Wochenendes verdächtige Beobachtungen rund um die KiTa gemacht? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (318)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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