Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: E-Scooter-Akku explodiert

Nettetal-Schaag (ots)

Gegen 23 Uhr am Montagabend haben Anwohner einen Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Boisheimer Straße in Schaag gemeldet. Ein E-Scooter-Akku war beim Ladevorgang zu heiß geworden und anschließend im Treppenhaus explodiert. Dabei schlug sich Ruß an den Wänden nieder, eine Wohnungstür wurde beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an. Unabhängig vom aktuellen Fall bittet die Polizei alle, die mit Akkus für Zweiräder oder auch Werkzeuge hantieren, darum, sachgemäß damit umzugehen, um die Brandgefahr zu mindern. Dazu zählen unter anderem: Nur Original-Ladegeräte verwenden, nicht unbeaufsichtigt über Nacht oder in Wohnräumen laden. Nicht direkt nach der Fahrt laden, sondern den Akku erst abkühlen lassen. Das Ladegerät mit dem Akku soll auf einer nicht-brennbaren Oberfläche stehen. /hei (319)

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