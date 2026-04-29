POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 19. Kalenderwoche

Salmtal (ots) - Am heutigen Montagmorgen, dem 27. April, war die Polizei an einer Schule in Salmtal im Einsatz. Auslöser für den Einsatz war eine unter Schülern kursierende Nachricht, die angab, dass es nach der Amokdrohung an einem Wittlicher Gymnasium in der vergangenen Woche eine ähnliche Drohung für die Schule in Salmtal gäbe. Die Polizei leitete unmittelbar Ermittlungen ein. Diese ergaben, dass es sich bei der ...

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