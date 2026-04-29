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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 19. Kalenderwoche

Trier (ots)

An folgenden Standorten misst die Polizei in der 19. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:

Montag, 4. Mai:

B50, Longkamp; B51, Oberstedem; B51, Konz; Bernkastel-Kues; B257, Hörschhausen

Dienstag, 5. Mai:

B51, Meckel; L141, Hetzerath; L145, Ruwer-Maximin; B50, Zeltingen-Rachtig

Mittwoch, 6. Mai:

B53, Ehrang; Vollmersbach; B53, Zell-Kaimt; L143, Gusterath; B327, Hermeskeil

Donnerstag, 7. Mai:

B41, Niederbrombach; B419, Wasserliesch; B51, Bitburg; A60, Prüm

Freitag, 8. Mai:

B50, Altrich; B50, Niederkail; A64, Mesenich

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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