POL-PPTR: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei in der 19. Kalenderwoche
Trier (ots)
An folgenden Standorten misst die Polizei in der 19. Kalenderwoche die Geschwindigkeit:
Montag, 4. Mai:
B50, Longkamp; B51, Oberstedem; B51, Konz; Bernkastel-Kues; B257, Hörschhausen
Dienstag, 5. Mai:
B51, Meckel; L141, Hetzerath; L145, Ruwer-Maximin; B50, Zeltingen-Rachtig
Mittwoch, 6. Mai:
B53, Ehrang; Vollmersbach; B53, Zell-Kaimt; L143, Gusterath; B327, Hermeskeil
Donnerstag, 7. Mai:
B41, Niederbrombach; B419, Wasserliesch; B51, Bitburg; A60, Prüm
Freitag, 8. Mai:
B50, Altrich; B50, Niederkail; A64, Mesenich
Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.
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