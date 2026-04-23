Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Mann nach Körperverletzung und Wider-standshandlung im Hauptbahnhof

Münster (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwochmorgen (22. April) einen Straftäter im Hauptbahnhof in Münster verhaftet.

Ein 24-jähriger syrischer Staatsangehöriger schlug in der Haupthalle des Hauptbahnhofs Münster ohne erkennbaren Grund mit dem Kopf gegen den Kopf eines 88-jährigen Deutschen und entfernte sich im Anschluss vom Tatort. Der 88-Jährige ging infolge der Kopfnuss zu Boden. Ernsthafte Verletzungen, die eine sofortige ärztliche Versorgung erfordert hätten, trug der Geschädigte nicht davon. Nach einem Zeugenhinweis stellte eine Streife der Bundespolizei den Beschuldigten an der Toilettenanlage und nahm ihn vorläufig fest. Zuvor soll der Beschuldigte noch einen Zeugen ebenfalls mit einem Kopfstoß gegen die Nase verletzt haben. Der zweite Geschädigte erlitt dadurch eine blutende Verletzung im Gesicht. Es erfolgte eine Gegenüberstellung mit dem ersten Geschädigten in der Haupthalle des Bahnhofs. Obwohl seine Hände auf dem Rücken fixiert waren, versuchte der Beschuldigte während der Gegenüberstellung an die Dienstwaffe eines Polizeibeamten zu gelangen und sich aus der Fixierung zu befreien. Um die Situation unter Kontrolle zu behalten, brachten ihn die Bundespolizisten zu Boden. Anschließend verbrachten sie ihn zur Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen auf die Dienststelle der Bundespolizei.

Der Beschuldigte wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster beim Amtsgericht vorgeführt. Dort wurde die Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet.

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