Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Vorfahrtsverletzung Kradlenker gestürzt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Am späten Freitagabend (17.04.2026) ereignete sich auf der Kreuzung Stuttgarter-/Grazer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zuzog. Es entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro. Ein 58-jähriger Motorradfahrer fuhr gegen 23.05 Uhr mit seiner MV Agusta auf der Stuttgarter Straße in Richtung Roserplatz, als ein 25-jähriger Lenker eines Pkw Ford die Grazer Straße in Richtung Wilhelm-Geiger-Platz befuhr und hierbei im Kreuzungsbereich mutmaßlich die Vorfahrt des Kradlenkers missachtete. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, bremste der Motorradfahrer stark ab und kam hierbei im Kreuzungsbereich anschließend zu Sturz, zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der 58-Jährige wurde bei dem Sturz schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Während der Unfallaufnahme wurde der Bereich bis gegen 00.20 Uhr gesperrt, es kam zu keinen besonderen Verkehrsbehinderungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell