Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: In Stadtbahn onaniert - Tatverdächtigen festgenommen - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (16.04.2026) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der Fahrgäste in der Stadtbahn sexuell belästigt und onaniert haben soll. Zwei 19 und 20 Jahre alte Frauen beobachteten den Tatverdächtigen, wie er sich gegen 16.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Bottroper Straße in der Hose an das Glied gefasst und onaniert haben soll. Anschließend stieg der 24-Jährige mit den jungen Frauen in die Bahn der Linie U12 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof, wo er sich vor weiteren Fahrgästen entblößt, einer unbekannten Frau an die Brust und einer 35-Jährigen an das Gesäß gefasst haben soll. Als er sich gegenüber eines drei Jahre alten Jungen mit seiner 57 Jahre alten Großmutter gesetzt und sich erneut entblößt haben soll, nahmen ihn zwei 66 und 29 Jahre alte Männer vorläufig fest und übergaben ihn alarmierten Polizeibeamten. Hierbei soll der Tatverdächtige den 66-Jährigen gebissen und leicht verletzt haben. Auch gegen die anschließende Festnahme der Beamten soll er sich erheblich gewehrt haben. Der 24-jährige Tatverdächtige mit bulgarischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (17.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen und insbesondere die bislang unbekannte Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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