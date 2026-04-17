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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf / - Wangen / -Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (16.04.2026) in Wohnungen an der Gehenbühlstraße, der Geislinger Straße sowie am Makrelenweg eingebrochen. An der Gehenbühlstraße gelangten Unbekannte gegen 11.50 Uhr über ein gekipptes Fenster in eine Mehrfamilienhauswohnung im Erdgeschoss. Von dort aus versuchten die Täter in eine weitere Wohnung einzubrechen. Eine Bewohnerin überraschte die Unbekannten dabei, woraufhin diese ohne Beute flüchteten. Einer der Täter war zirka 170cm groß. Er trug ein neongelbes Langarmshirt und eine blaue Hose. An der Geislinger Straße gelangten Unbekannte zwischen 12.00 und 17.45 Uhr durch eine offene Hauseingangstüre in ein Mehrfamilienhaus. Dort brachen die Täter in eine Wohnung im Obergeschoss ein, durchwühlten diese und erbeuteten mehrere tausend Euro Bargeld sowie Goldschmuck. In eine weitere Wohnung versuchten sie ebenfalls einzubrechen, was nicht gelang. Am Makrelenweg hebelten Unbekannte zwischen 18.00 und 21.45 Uhr die Balkontüre einer Hochparterrewohnung auf und durchwühlten diese. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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