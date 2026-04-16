Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tatverdächtiger leistet Widerstand

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Donnerstag (16.04.2026) einen 29 Jahre alten Mann in der Wolframstraße vorläufig festgenommen, der sich während seiner Festnahme gewehrt und zwei Beamte leicht verletzt hat. Der Mann fiel auf, als er gegen 23.50 Uhr mit einem Fahrrad in Schlangenlinien über eine rote Ampel gefahren sein soll. Als ein Beamter ihn ansprach und einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte, versuchte der 29-Jährige sich der Kontrolle zu entziehen. Polizeibeamte hielten ihn fest und führten ihn zum Streifenwagen. Bei seiner Festnahme soll er Widerstand geleistet haben. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzten. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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