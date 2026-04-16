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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche renitente Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (15.04.2026) eine 54 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Königstraße Waren gestohlen und sich gegen ihre Festnahme gewehrt zu haben. Ein 27 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete die Tatverdächtige gegen 18.15 Uhr, wie sie von mehreren Textilien die Etiketten entfernt und sie eingepackt haben soll. Als sie den Laden ohne zu bezahlen verlassen haben soll, sprach der 27-Jährige die Frau an. Die Tatverdächtige soll daraufhin einige der Textilien fallen gelassen und in Richtung Eckensee geflüchtet sein. Dort holte der Ladendetektiv sie ein. Als er sie festhielt, soll die 54-Jährige ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen und sich gewehrt haben. Anschließend übergab er die Tatverdächtige alarmierten Polizeibeamten. Die Tatverdächtige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (16.04.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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