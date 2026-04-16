PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend (15.04.2026) zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Kokain gehandelt zu haben. Polizeibeamte kontrollierten gegen 18.10 Uhr einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen in einem Fernzug, weil diese ohne Ticket fuhren. Bei der Durchsuchung der beiden Männer fanden die Beamten zudem rund ein Kilogramm Kokain. Die beiden Männer mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen und werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstagnachmittag (16.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 13:49

    POL-S: An Glied manipuliert - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Möhringen (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag (16.04.2026) einen 50 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der am Mittwoch (15.04.2026) an der Heigelinstraße an seinem Glied manipuliert haben soll. Der Mann soll sich gegen 10.05 Uhr in der Heigelinstraße befunden und dort onaniert haben. Dies beobachtete eine 27-jährige Frau, die mit ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 13:24

    POL-S: Einbrecher hebeln Balkon- und Terrassentüren auf - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Ost / - Zuffenhausen / - Sillenbuch / - Degerloch (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag (12.04.2026) und Mittwoch (15.04.2026) in Einfamilienhäuser und Wohnungen an der Haußmannstraße, dem Heckenrosenweg, der Frankinstraße und der Trümmlestraße eingebrochen. An der Franklinstraße hebelten die Einbrecher zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Montag 15.00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren