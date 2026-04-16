POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen
Stuttgart-Mitte (ots)
Polizeibeamte der Bundespolizei haben am Mittwochabend (15.04.2026) zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Kokain gehandelt zu haben. Polizeibeamte kontrollierten gegen 18.10 Uhr einen 19-Jährigen und einen 20-Jährigen in einem Fernzug, weil diese ohne Ticket fuhren. Bei der Durchsuchung der beiden Männer fanden die Beamten zudem rund ein Kilogramm Kokain. Die beiden Männer mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen und werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstagnachmittag (16.04.2026) einem Haftrichter vorgeführt.
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